Подписание контракта о транзите российского газа через Украину позволит сохранить стабильность на европейском рынке голубого топлива. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 31 декабря, слова которого приводит пресс-служба правительства

Дайте нам день-два: Гончарук заявил, что переговоры с Россией по газу продолжаются © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

По словам премьера, Киев при подписании контракта с Москвой руководствовался приоритетами энергетической безопасности Украины и благосостояния граждан, что привело к получению приемлемых условий по газовому контракту.

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский считает, что после подписания этих контрактов Украина постепенно перестанет позиционировать себя как антироссийское государство, и перейдет к прагматичному сотрудничеству с РФ.