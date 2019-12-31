«Благодаря подписанию контракта Украина сохранит стабильность на отечественном и европейском рынке газа. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке», — сказал он.
По словам премьера, Киев при подписании контракта с Москвой руководствовался приоритетами энергетической безопасности Украины и благосостояния граждан, что привело к получению приемлемых условий по газовому контракту.
Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.
Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский считает, что после подписания этих контрактов Украина постепенно перестанет позиционировать себя как антироссийское государство, и перейдет к прагматичному сотрудничеству с РФ.