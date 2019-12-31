Президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгодно распускать нынешнюю Верховную Раду. Для него было бы лучше договариваться с действующими депутатами. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в недавнем интервью Ukrlife.TV

Бортник назвал три группы, на которые разделилось украинское общество © Руслан Бортник

«Учитывая, насколько сегодня не хватает опыта у президента и его команды, коалиционный премьер [во главе правительства] означает потерю значительной части реальных полномочий или восстановление ситуации Тимошенко — Ющенко», — подчеркнул Бортник.

Переформатирование системы власти будет зависеть от того, добавил политолог, чего именно хочет сам Зеленский, насколько он доволен этой системой и как он понимает свою функцию в этой системе.