Эксперт пояснил, что любой следующий парламент для Зеленского будет только хуже, так как главе государства нужно будет заново создавать коалицию, а правительство вообще может возглавить человек не из «Слуги народа».
«Учитывая, насколько сегодня не хватает опыта у президента и его команды, коалиционный премьер [во главе правительства] означает потерю значительной части реальных полномочий или восстановление ситуации Тимошенко — Ющенко», — подчеркнул Бортник.
Переформатирование системы власти будет зависеть от того, добавил политолог, чего именно хочет сам Зеленский, насколько он доволен этой системой и как он понимает свою функцию в этой системе.