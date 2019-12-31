«Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — написал премьер.
По его словам, правительство РФ и «Газпром» длительное время работали над урегулированием проблемы с Украиной как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.
«Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти», — добавил Медведев.
Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.