Все вопросы по газу с Украиной урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит российского газа продолжится на условиях, устраивающих все стороны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 31 декабря

«Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — написал премьер.

По его словам, правительство РФ и «Газпром» длительное время работали над урегулированием проблемы с Украиной как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на 5 лет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.