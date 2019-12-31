Освобожденный из тюрьмы 85-летний ученый из Харькова Мехти Логунов считает, что СБУ хотела использовать его в провокации против России. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 31 декабря

Освобожденный из украинской тюрьмы 85-летний политзаключенный Логунов проходит медицинское обследование в ЛНР © Ирина Логунова Мехти Логунов, осужденный на Украине за измену родине на срок в 12 лет.

Логунов рассказал журналистам в Луганске, что после ареста его привезли в СБ Украины, где настаивали на том, что он «резидент Главного разведывательного управления (ГРУ) и шпион». По его словам, сотрудники СБУ угрожали ему в случае отказа признать вину «максимальным сроком и худшей на Украине тюрьмой», а в случае признания вины обещали минимальный срок.

«Я отказался участвовать в провокации против России. Я не тот человек, который будет оговаривать и даст ложные показания на какого-то человека или организацию. Это несовместимо с моей человеческой и гражданской позицией… Они мне дали дело, и я сразу нашел: вот подлог, и вот и вот сочиняли. Протоколы не совпадали друг с другом», — сказал Логунов.

Ученый сообщил журналистам, что не совершал никаких незаконных действий, а его дело было полностью сфабриковано, чтобы организовать провокацию против РФ.

«Я не резидент ни главного разведуправления, ни ФСБ, но когда вы (СБУ — ред.) объявите, что взяли меня как резидента, то они (сотрудники спецслужб РФ — ред.) будут очень долго смеяться. Ведь вы вели контрразведывательную работу по ложному направлению», — процитировал Логунов свой ответ на допросе.

Он отметил, что безрезультатно писал заявления «во все европейские возможные структуры», президенту Украины, другим организациям и высокопоставленным лицам.