Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал подписание в понедельник пятилетнего контракта между «Газпромом» и украинской стороной. Об этом он написал в Twitter в ночь на вторник, 31 декабря

«Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия… Отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Сделка скреплена печатью», — написал Шефчович.

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на 5 лет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

My strong appreciation for all the hard work and effort! Building on last week's political deal between #Russia, #Ukraine and the @EU_Commission, the transit contract between respective companies — securing continuous gas flows to Europe as of 1/1/2020 — is now signed and sealed. pic.twitter.com/c0RrODUtGL — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 30 декабря 2019 г.

​