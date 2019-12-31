«Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия… Отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями. Это обеспечит постоянный поток газа в Европу с 1 января 2020 года. Сделка скреплена печатью», — написал Шефчович.

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на 5 лет
Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на 5 лет
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Вице-президент Еврокомиссии также поприветствовал соглашение, достигнутое Украиной и Словакией.

Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.