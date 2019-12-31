«Нафтогаз» и «Газпром» подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» - Витренко

НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали контракт на транзит газа из РФ по принципу «качай или плати», заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook в ночь на вторник, 31 декабря

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