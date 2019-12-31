«Нафтогаз» и «Газпром» подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» - Витренко
«Нафтогаз» и «Газпром» подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» - Витренко
© Facebook/Сергій Лещенко
«Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, является неординарным событием в таких условиях», — написал Витренко на своей странице.

По его словам, также знаменательным событием стало то, что контракт подписан по европейским правилам.

 