«Нафтогаз» и «Газпром» подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» - Витренко

НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали контракт на транзит газа из РФ по принципу «качай или плати», заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook в ночь на вторник, 31 декабря
«Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, является неординарным событием в таких условиях», — написал Витренко на своей странице.
По его словам, также знаменательным событием стало то, что контракт подписан по европейским правилам.
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