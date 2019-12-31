Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в $7 млрд, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в ночь на вторник, 31 декабря

Россия готова продавать газ напрямую любой компании Украины — Новак © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более 7 миллиардов долларов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев», — написал Зеленский.

Как сообщил Зеленский, согласно контракту, «Газпром» гарантирует прокачивать минимум 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд кубометров — в последующие четыре года. Объемы прокачки могут быть увеличены.