Россия и Украина ранее подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого договорились заключить ряд соглашений по продолжению транзита газа и по урегулированию взаимных претензий.
«Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более 7 миллиардов долларов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев», — написал Зеленский.
Как сообщил Зеленский, согласно контракту, «Газпром» гарантирует прокачивать минимум 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд кубометров — в последующие четыре года. Объемы прокачки могут быть увеличены.