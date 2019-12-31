По словам политолога, обмен «беркутовцев» был сделан «очень технологично».
«Был пикантный момент: радикалы митинговали у СИЗО, но бывших сотрудников «Беркута» там уже не было. Это говорит о том, что у (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского появилась пусть небольшая, но своя вертикаль, благодаря которой выполняются приказы президента в силовых структурах, чего раньше не было», — рассказал Рудяков.
Он также рассказал, что акция радикалов «внешнее» проявление протеста, при этом существовали препятствия для этого решения и на уровне силовых структур и судебной системы.
«Президент Зеленский еще на «нормандском саммите» перед (лидерами Франции, России и канцлером Германии. — Ред.) Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным говорил, что эти люди будут включены в обменные списки», — также рассказал эксперт.