Политолог Павел Рудяков в понедельник, 30 декабря, рассказал изданию Украина.ру, почему Украина включила в обмен удерживаемыми лицами «беркутовцев», несмотря на протесты радикалов

О нормализации отношений Украины с Россией говорить преждевременно — Рудяков об обмене пленными © РИА Новости, Алексей Куденко

«Был пикантный момент: радикалы митинговали у СИЗО, но бывших сотрудников «Беркута» там уже не было. Это говорит о том, что у (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского появилась пусть небольшая, но своя вертикаль, благодаря которой выполняются приказы президента в силовых структурах, чего раньше не было», — рассказал Рудяков.

Он также рассказал, что акция радикалов «внешнее» проявление протеста, при этом существовали препятствия для этого решения и на уровне силовых структур и судебной системы.

«Президент Зеленский еще на «нормандском саммите» перед (лидерами Франции, России и канцлером Германии. — Ред.) Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным говорил, что эти люди будут включены в обменные списки», — также рассказал эксперт.