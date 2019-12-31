В Донбассе настояли на том, чтобы «беркутовцы», без суда и следствия томящиеся в застенках на Украине, все-таки были освобождены. Об этом 30 декабря заявил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов 30 декабря в комментарии изданию Украина.ру

Рады все, кроме тех, кто за Майдан: чем обернулся обмен под Новый год © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Он добавил, что таким же образом на Украине поступили с целым рядом оппозиционеров.

«То есть Украина нашла себе такой способ выдавливания оппозиции, выдавая их в качестве "пленных" за рубеж», — подытожил политолог.