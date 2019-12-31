«На мой взгляд, это лучшее решение для Киева (выдача "беркутовцев" Донбассу. — Ред.), ведь понимали на самом деле изначально, и при [Петре] Порошенко, и при [Владимире] Зеленском… судить их не за что, но освобождать их и идти по сути против воли национал-радикалов — это значит создавать серьезную ситуацию для противостояния в Киеве. Вот поэтому и решили таким образом избавиться от неудобных со всех точек зрения этой власти людей», — пояснил Корнилов.
Он добавил, что таким же образом на Украине поступили с целым рядом оппозиционеров.
«То есть Украина нашла себе такой способ выдавливания оппозиции, выдавая их в качестве "пленных" за рубеж», — подытожил политолог.