Идеальная Украина — это та, где уважаются права человека, чего сегодня пока нет. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью изданию Украина.ру

Погребинский: Когда мы студентами шли колядовать, в обычных домах нас обильно угощали, а знаменитые писатели оказались редкими жлобами © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

По его мнению, идеальная Украина должна строить свою внешнюю политику так, чтобы учитывать интересы соседей и прежде всего интересы такой влиятельной державы, как Россия.

«Аналогичный подход во внешней политике Украины должен распространяться на всех наших соседей — как на Западе (с поляками, венграми и пр.), так и на Юге (с Турцией и странами Закавказья). А сейчас у нас напряженные отношения буквально по всем азимутам, и это неправильно», — указал Погребинский.

Во внутренней политике, добавил политолог, идеальная Украина должна быть социально ориентированным государством, как и записано в Конституции. Если говорить о примерах, то идеальным для нее было бы устройство, которое есть в странах Северной Европы, заключил специалист.