Эта страна, продолжил эксперт, в которой ценится разнообразие, где есть уважение русского языка и русской культуры. Это государство, где есть уважение и внимание к специфике разных регионов Украины, будь то Закарпатье, Галичина или Донбасс, подчеркнул он.
По его мнению, идеальная Украина должна строить свою внешнюю политику так, чтобы учитывать интересы соседей и прежде всего интересы такой влиятельной державы, как Россия.
«Аналогичный подход во внешней политике Украины должен распространяться на всех наших соседей — как на Западе (с поляками, венграми и пр.), так и на Юге (с Турцией и странами Закавказья). А сейчас у нас напряженные отношения буквально по всем азимутам, и это неправильно», — указал Погребинский.
Во внутренней политике, добавил политолог, идеальная Украина должна быть социально ориентированным государством, как и записано в Конституции. Если говорить о примерах, то идеальным для нее было бы устройство, которое есть в странах Северной Европы, заключил специалист.