Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подробно рассмотрели в понедельник в телефонном разговоре вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Кремля

Суздальцев рассказал, что станет с Лукашенко, если начнется реальная интеграция с РФ © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера в свою очередь сообщило, что в первой части разговора Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом, а во второй — обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа.

Москва и Минск согласовывают 31 дорожную карту по интеграции, но к договоренностям в вопросе нефти, газа и налогов еще не пришли. 20 декабря стало известно о концептуальной договоренности России и Белоруссии по поставкам нефти и газа.

Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. Точную цену на газ стороны планировали определить в ближайшее время. По словам Лукашенко, в целом она останется на уровне текущего года ($127 за 1 тыс. куб. м).