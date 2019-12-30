«Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран. Президенты условились о дальнейших контактах», — сказано в сообщении.
Агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера в свою очередь сообщило, что в первой части разговора Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом, а во второй — обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа.
Москва и Минск согласовывают 31 дорожную карту по интеграции, но к договоренностям в вопросе нефти, газа и налогов еще не пришли. 20 декабря стало известно о концептуальной договоренности России и Белоруссии по поставкам нефти и газа.
Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. Точную цену на газ стороны планировали определить в ближайшее время. По словам Лукашенко, в целом она останется на уровне текущего года ($127 за 1 тыс. куб. м).