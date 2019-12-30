Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза по ситуации вокруг Sputnik Эстония. Об этом она рассказала РИА Новости в понедельник, 30 декабря

«Обратили внимание на то, что официальный Таллин неоднократно апеллировал к так называемым "санкциям ЕС" в попытке оправдать грубое нарушение прав журналистов информагентства Sputnik в Эстонии на профессиональную деятельность», — заявила она.

«Скоро потребуют перестать дышать»: Захарова о санкциях США против «Северного потока-2» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«К тому же нам неизвестно о каких-либо односторонних рестрикциях Евросоюза, которые позволяли бы столь бесцеремонно препятствовать свободе слова и выражения мнений… Призываем компетентные органы ЕС, в частности, Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — добавила Захарова.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны сообщения о возможности возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.