Госcекретарь США Майкл Помпео посетит Киев с 3 по 4 января, где проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Андреем Загороднюком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США в понедельник, 30 декабря

«Госсекретарь Помпео прибудет в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечается в сообщении.

В Минске рассказали, о чем будут говорить с Помпео во время его визита © Mark Taylor

Также отмечается, что Помпео примет участие в церемонии возложения цветов, чтобы почтить память погибших на Донбассе.