«Госсекретарь Помпео прибудет в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», — отмечается в сообщении.
Государственный секретарь США встретится с духовными лидерами, представителями гражданского общества и деловых кругов для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и программы реформ правительства, уточняется в сообщении.
Также отмечается, что Помпео примет участие в церемонии возложения цветов, чтобы почтить память погибших на Донбассе.