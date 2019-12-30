Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин помиловал трех несовершеннолетних молодых людей, осужденных по обвинению в диверсии в Ясиноватой в 2016 году. Об этом заявила журналистам в ходе пресс-конференции омбудсмен ДНР Дарья Морозова, пишет РИА Новости в понедельник, 30 декабря

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