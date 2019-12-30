Ранее Министерство госбезопасности ДНР опубликовало видеозапись допроса подростков, завербованных, по утверждению ведомства, украинскими спецслужбами для совершения диверсий. Подростки рассказали, как подорвали в феврале 2016 года железнодорожный состав в Ясиноватой и получили за это около 750 долларов.
«Сегодня глава ДНР помиловал малолетних диверсантов, которые два с половиной года назад устроили диверсию в Ясиноватой (город под контролем ДНР, находящийся в непосредственной близости к линии соприкосновения. — Ред.)», — сказала Морозова.