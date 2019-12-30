Политолог Павел Рудяков в понедельник, 30 декабря, прокомментировал изданию Украина.ру произошедший днем ранее обмен пленными между Украиной с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой

О нормализации отношений Украины с Россией говорить преждевременно — Рудяков об обмене пленными © РИА Новости, Алексей Куденко

При этом Рудяков обратил внимание на то, что для нормализации отношений между Киевом и Донбассом, а потом и Москвой должен поступить импульс извне, «мы же все-таки страна под внешним управлением».

«В связи с этим очень показательно, что Еврокомиссия поприветствовала факт обмена, там заявили, что хотели бы видеть обмен одним из шагов в реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее в Париже, и ждут следующих шагов», — также рассказал он.

Также Рудяков обратил внимание на то, что при существующем на Украине восприятии восточных территорий «о нормализации не может быть разговоров».

«Чтобы поднимать этот вопрос нужно изменить дискурс, которым мы живем. В рамках него в Донбассе живут уголовники, террористы, нелюди и сепаратисты, которых нужно огородить колючей проволокой, о чем ранее говорила (экс-премьер страны Юлия. — Ред.) Тимошенко», — рассказал он.