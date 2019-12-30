Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих родственниках на Украине, а также о своем отношении к вооруженному конфликту между Киевом и народными республиками Донбасса. Интервью с ним 30 декабря опубликовал «Чемпионат.com»

Семак — уроженец села Сычанское Ворошиловградской области (ныне территория Луганской области, контролируемой Киевом). Воспитанник Луганского высшего училища физкультуры (олимпийского резерва). Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА, «Рубина» и «Зенита», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной РФ.

Тренер петербуржцев признался, что следит за происходящим на родине, при этом принципиально не держит в доме телевизора. Первый чемпион Украины по футболу «Таврия» рискует прекратить существование © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

По его словам, начиная с 2014 года он ни разу не был на Украине, хотя в Луганской области продолжают жить его родители. При этом конфликт на юго-востоке не обошел и его семью, члены которой по-разному восприняли происходящее.

«Брат, который там (на Украине. — Ред.) жил, оттуда уехал. Сестра какое-то время жила у меня в Санкт-Петербурге, а потом сказала, что слишком сильно любит свой родной город, и вернулась обратно», — рассказал Семак.

Он добавил, что война в Донбассе по-прежнему не укладывается у него в голове, признавшись, что для него это «очень больно и горько».