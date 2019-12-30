Это делается для того, продолжил эксперт, чтобы у президента Владимира Зеленского, как в свое время у Петра Порошенко, появился аргумент, что у него нет конституционного большинства в Верховной Раде, тем самым не закрепив в Конституции особый статус Донбасса.
«Потому что сегодня на уровне нормандского формата в тупую сказать, что мы отказываемся от изменений в Конституции, не получилось. В коммюнике это записано. Соответственно нужно искать другой аргумент», — пояснил Кнырик.
Более того, подчеркнул журналист, нельзя верить аргументам некоторых экспертов о том, что для установления мира в Донбассе и реализации «Минска» нужно подождать, пока Зеленский изберет парламент, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и так далее.