В вопросе интеграции России и Белоруссии можно создать общий парламент и другие надгосударственные образования, но без планирования совместной экономической деятельности ничего не выйдет. Об этом рассказал руководитель информационного проекта News-Front Константин Кнырик в недавнем интервью You Tube-каналу PolitWera

«Качнут, как качнули Грузию» – Кнырик о том, что сделают с Зеленским, если он сблизится с РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Более того, по его мнению, геополитические обстоятельства складываются так, что и РФ, и РБ нужно будет перейти от договоренностей на словах к практической части реализации Союзного государства.

«Лукашенко, но он еще это не замечает, «качают» очень сильно. Я интенсивно изучал протестные настроения в Беларуси: Белсат, роль поляков, роль католиков, роль Сороса в этой истории», — пояснил Кнырик.

Казахстан и Белоруссия, считает политолог, являются сегодня двумя наиболее опасными территориями — к ним проявлен практический интерес в качестве выделения денег и организации протестных мероприятий, как это было с Украиной 2014 года.

Что касается целого ряда странных заявлений белорусского лидера, указал журналист, то в канун президентских выборов он просто пытается заручиться поддержкой разных слоев населения, а обращать внимание надо на конкретные дела.