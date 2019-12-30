Но до стадии этого самого планирования, продолжил эксперт, Москва и Минск еще вообще не дошли, потому что они торгуются на предмет того, кто и что кому должен, хотя и Россия, и Белоруссия в любом случае останутся союзниками.
Более того, по его мнению, геополитические обстоятельства складываются так, что и РФ, и РБ нужно будет перейти от договоренностей на словах к практической части реализации Союзного государства.
«Лукашенко, но он еще это не замечает, «качают» очень сильно. Я интенсивно изучал протестные настроения в Беларуси: Белсат, роль поляков, роль католиков, роль Сороса в этой истории», — пояснил Кнырик.
Казахстан и Белоруссия, считает политолог, являются сегодня двумя наиболее опасными территориями — к ним проявлен практический интерес в качестве выделения денег и организации протестных мероприятий, как это было с Украиной 2014 года.
Что касается целого ряда странных заявлений белорусского лидера, указал журналист, то в канун президентских выборов он просто пытается заручиться поддержкой разных слоев населения, а обращать внимание надо на конкретные дела.