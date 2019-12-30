«В одной из школ Белой Церкви работники полиции получили вызов о непонятном странном поведении учеников старших классов. Как выяснилось, школьники употребляли насвай — на законодательном уровне не запрещенный наркотик», — сказано в пресс-релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
Насвай — смесь табака и гашеной извести, грязно-зеленого цвета. По мнению наркологов, пагубно влияет на здоровье человека, особенно детей и подростков. Кроме повышения риска онкологических заболеваний, употребление насвая приводит к расстройствам функций головного мозга, сходные с эффектами от некоторых синтетических наркотиков.
Насвай запрещен в РФ и некоторых других странах. Однако по-прежнему свободно продается в целом ряде государств.