В Белой Церкви Киевской области 47-летняя женщина продавала местным школьникам насвай – популярный в Центральной Азии вид некурительного табака с гашеной известью, который может вызывать никотиновую зависимость и психические расстройства. Об этом на своем сайте 30 декабря сообщает региональная Нацполиция

Одесские полицейские отправили в печь более трех тонн наркотиков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Насвай — смесь табака и гашеной извести, грязно-зеленого цвета. По мнению наркологов, пагубно влияет на здоровье человека, особенно детей и подростков. Кроме повышения риска онкологических заболеваний, употребление насвая приводит к расстройствам функций головного мозга, сходные с эффектами от некоторых синтетических наркотиков.

Насвай запрещен в РФ и некоторых других странах. Однако по-прежнему свободно продается в целом ряде государств.