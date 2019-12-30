Политолог Алексей Попов в понедельник, 30 декабря, прокомментировал изданию Украина.ру произошедший днем ранее обмен пленными между Украиной с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой

«Я не считаю этот обмен переломным моментом. Отмечу твердость, с какой власть не пошла на поводу протестов радикалов против освобождения "беркутовцев". Но обращаю внимание, что не очень понятно, как их вывезли из СИЗО», — рассказал политолог.

Попов: Обмен «беркутовцев» говорит о гибкости новой украинской власти © sobityadnya.ru

«Обмены и ранее не раз проводились… По другим темам переговоров подобной близости позиций не было. Можно привести примеры из военных конфликтов прошлого: иногда отпускали пленных даже без объявления перемирия. Например, после падения Порт-Артура (во время Русско-японской войны 1904-1905 гг.) японцы были готовы отпустить многих офицеров под честное слово, чтобы они не воевали дальше против Японии», — рассказал Попов.