В Одессе ищут 50-летнего американца по имени Майкл, о пропаже которого сообщил местным полицейским его отец. Детали этой истории приводит 30 декабря «Думская» со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей

В Одессе маленькая девочка выживала в шалаше из тряпок на свалке © dumskaya.net выяснить полицейским, гражданин Соединенных Штатов ранее поселился в гостиницу на углу Дерибасовской и Екатерининской улиц.

Сообщается, что новый постоялец доставил изрядных хлопот работникам отеля, ведь практически сразу же он стал жаловаться на неких змей и хомяков в своем номере. Администрация пошла американцу навстречу и переселила его в другое помещение, однако оно тоже чем-то не угодило иностранцу, и он в ночь на 26 декабря разгромил его, после чего исчез вместе с личными вещами.

С тех пор связь с мужчиной была утеряна. Дальнейшая его судьба остается неизвестной.