Политолог Алексей Попов в понедельник, 30 декабря, рассказал изданию Украина.ру, почему Киев включил в обмен удерживаемыми лицами «беркутовцев», несмотря на протесты радикалов

По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский ставил главной целью провести большой обмен, поэтому были обойдены формальности, которые существовали ранее.

«Все это говорит о большей гибкости новой власти», — продолжил Попов.

О нормализации отношений Украины с Россией говорить преждевременно — Рудяков об обмене пленными © РИА Новости, Алексей Куденко

«Но это не значит, что подобная гибкость будет проявляться и в других вопросах, однако теоретически это не исключается», — также сообщил он.