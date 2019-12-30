По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский ставил главной целью провести большой обмен, поэтому были обойдены формальности, которые существовали ранее.
«Все это говорит о большей гибкости новой власти», — продолжил Попов.
При этом он обратил внимание, что делать какие-либо выводы об изменении политики рано, поскольку «обмен — это специфическая вещь».
«Но это не значит, что подобная гибкость будет проявляться и в других вопросах, однако теоретически это не исключается», — также сообщил он.