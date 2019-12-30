Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение, в рамках которого с российской компании должны быть сняты антимонопольные претензии на 7,4 млрд долларов. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лищина 30 декабря на своей странице в Facebook

Газовые контракты стали концом проекта Украины как «Анти-России» — Землянский © Facebook, Валентин Землянский Дениса Малюськи и зампреда правления «Газпрома» Елены Бурмистровой.

Чиновник не стал раскрывать подробностей соглашения, но отметил, что Россия отзывает свои требования, а Украина не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию.

«Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина. Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже не долго», — подытожил Лищина.

Протокол по газовому сотрудничеству, подписанный Россией и Украиной 20 декабря, предусматривал, что Киев в рамках мирового соглашения по антимонопольному спору откажется от всех претензий (они составляют около 7,4 млрд долларов), а «Газпром» отзовет свой иск из суда в Женеве (в международный арбитраж компания заявила о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций).