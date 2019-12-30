Украинский лидер Владимир Зеленский дал ответ на электронную петицию о лишении нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука звания Заслуженный юрист Украины. Соответствующую информацию на днях разместили на сайте президента

Украина.ру на Youtube Россияне пожелали украинцам в новом 2020 году мира, процветания и дружбы — видео