Зеленский отметил, что законодательством предусмотрено два механизма лишения человека госнаграды Украины. Это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда или за осуществление террористической деятельности.
«Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента Украины не поступали», — говорится в ответе Зеленского.
В середине месяца петиция, опубликованная в сентябре на сайте президента Украины, о лишении Медведчука звания из-за дела 1980-х годов набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.