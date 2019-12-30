Петиция набрала голоса: Медведчука могут лишить звания заслуженного юриста
Петиция набрала голоса: Медведчука могут лишить звания заслуженного юриста
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Зеленский отметил, что законодательством предусмотрено два механизма лишения человека госнаграды Украины. Это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда или за осуществление террористической деятельности.

«Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента Украины не поступали», — говорится в ответе Зеленского.

В середине месяца петиция, опубликованная в сентябре на сайте президента Украины, о лишении Медведчука звания из-за дела 1980-х годов набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.