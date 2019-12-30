Украинский игрок попытался сделать эффектную передачу во время игры в футзал, однако ошибся и нелепо упал на паркет. Видеозапись курьезного момента попала в сеть, где стала настоящим хитом. По состоянию на 30 декабря в одном из крупнейших Instagram-аккаунтов о футболе «433» ролик набрал более 4,3 млн просмотров и более 800 тыс. лайков

Как в старые времена. Футболисты Милевский и Алиев «порвали» ночной Киев © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Однако украинскому футзалисту прием не удался, он запутался в собственных ногах и завалился на площадку.

Родиной рабоны называют Аргентину. В 1948 году местный футболист Рикардо Инфанте впервые исполнил этот трюк во время игры. После этого журнал El Gráfico поместил на свою передовицу фото Инфанте в школьной форме с подписью «Инфанте прогулял школу» («рабона» с испан. — «прогулять школу»).