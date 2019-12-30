Известно, что игра проходила в Киеве, однако точная дата ее не называется. На видеозаписи можно наблюдать, как игрок в зеленой форме получил мяч и попытался сделать передачу партнеру рабоной, т.е. ударом, который наносится позади опорной ногой, так, что ноги скрещиваются одна за другой.
Однако украинскому футзалисту прием не удался, он запутался в собственных ногах и завалился на площадку.
Родиной рабоны называют Аргентину. В 1948 году местный футболист Рикардо Инфанте впервые исполнил этот трюк во время игры. После этого журнал El Gráfico поместил на свою передовицу фото Инфанте в школьной форме с подписью «Инфанте прогулял школу» («рабона» с испан. — «прогулять школу»).