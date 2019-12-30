Известный украинский футбольный специалист Вячеслав Грозный возглавил клуб «Шахтер», представляющий казахстанскую Караганду. О назначении объявлено 30 декабря на сайте команды

Отмечается, что 63-летний Грозный не понаслышке знаком с казахским футболом. За свою долгую тренерскую карьеру он возглавлял, в частности, павлодарский «Иртыш» и костанайский «Тобол». Вячеслав Грозный: Меня нисколько не удивит участие сборной Украины в финале Евро-2020 © Facebook, FC Arsenal Kyiv | Перейти в фотобанк

Детали соглашения между новым наставником и «Шахтером» не разглашаются.

Грозный имеет звание Заслуженного тренера Украины и России. На родине он возглавлял винницкую «Ниву», днепропетровский «Днепр», запорожский «Металлург» и другие команды.

Кроме того, он долгие годы был помощником Олега Романцева в московском «Спартаке», а также в качестве главного тренера работал в грозненском «Тереке» (ныне — «Ахмат»).

Последним клубом Грозного был «Арсенал-Киев», которым он руководил в сезоне 2018/2019.

Карагандинский «Шахтер» — двукратный чемпион Казахстана. Является первой командой из этой страны, которой удалось выйти в групповую стадию еврокубков. Это произошло в сезоне 2013/2014, где «горнякам» не удалось выйти из группы Лиги Европы.