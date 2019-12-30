Отмечается, что 63-летний Грозный не понаслышке знаком с казахским футболом. За свою долгую тренерскую карьеру он возглавлял, в частности, павлодарский «Иртыш» и костанайский «Тобол».
Детали соглашения между новым наставником и «Шахтером» не разглашаются.
Грозный имеет звание Заслуженного тренера Украины и России. На родине он возглавлял винницкую «Ниву», днепропетровский «Днепр», запорожский «Металлург» и другие команды.
Кроме того, он долгие годы был помощником Олега Романцева в московском «Спартаке», а также в качестве главного тренера работал в грозненском «Тереке» (ныне — «Ахмат»).
Последним клубом Грозного был «Арсенал-Киев», которым он руководил в сезоне 2018/2019.
Карагандинский «Шахтер» — двукратный чемпион Казахстана. Является первой командой из этой страны, которой удалось выйти в групповую стадию еврокубков. Это произошло в сезоне 2013/2014, где «горнякам» не удалось выйти из группы Лиги Европы.