Пока со стороны президента Украины Владимира Зеленского звучат противоречивые сигналы. В чем-то это продолжение политики Петра Порошенко, в чем-то иные подходы, но единый вектор пока определить не удается. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Погребинский: Когда мы студентами шли колядовать, в обычных домах нас обильно угощали, а знаменитые писатели оказались редкими жлобами © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

По его мнению, по итогам 2019 года Украине в актив можно занести остановку пассива, поскольку она смогла попрощаться с коррумпированным нациократическим режимом Порошенко, который стремительным темпом разрушал Украину.

Другие очень важные достижения, уточнил политолог, что при смене власти удалось практически остановить атаку на Украинскую православную церковь, а также убрать с поста Института нацпамяти одиозного историка Владимира Вятровича.

Кроме того, если прошлый президент был заинтересован в войне в корыстных интересах, то Зеленский настроен больше на мир: другой вопрос, сможет ли он свое стремление реализовать, хватит ли у него для этого сил и ресурсов, заключил Погребинский.