«С другой стороны, элементы новой жизни страны появились, и они могут иметь как положительное развитие в будущем, так и остаться только намеками на изменения к лучшему. В последнем варианте страна зависнет в «постпорошенковском» состоянии, что будет означать тупик для Украины», — указал эксперт.
По его мнению, по итогам 2019 года Украине в актив можно занести остановку пассива, поскольку она смогла попрощаться с коррумпированным нациократическим режимом Порошенко, который стремительным темпом разрушал Украину.
Другие очень важные достижения, уточнил политолог, что при смене власти удалось практически остановить атаку на Украинскую православную церковь, а также убрать с поста Института нацпамяти одиозного историка Владимира Вятровича.
Кроме того, если прошлый президент был заинтересован в войне в корыстных интересах, то Зеленский настроен больше на мир: другой вопрос, сможет ли он свое стремление реализовать, хватит ли у него для этого сил и ресурсов, заключил Погребинский.