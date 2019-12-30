«Логунов находится в одной из больниц Луганска, где проходит медицинское обследование», — сообщил собеседник издания.
Логунова арестовали в августе 2017 года по обвинению в государственной измене, 18 ноября 2019 года Апелляционный суд в Харькове оставил без изменений приговор суда первой инстанции — 12 лет тюремного заключения. Ученый назвал этот приговор «фактически пожизненным».
В возрасте 85 лет Логунов являлся самым возрастным политзаключенным на Украине. За последнее время его состояние резко ухудшилось.
Масштабный обмен удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса состоялся накануне, 29 декабря.