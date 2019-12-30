Харьковский 85-летний ученый Мехти Логунов, освобожденный из украинской тюрьмы, после обмена находится в ЛНР, где проходит медицинское обследование. Об этом в понедельник, 30 декабря, изданию Украина.ру сообщил источник в администрации республики

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