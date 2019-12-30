Горно-металлургическая компания «Метинвест», принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, решила в этом году не проводить официально новогодних корпоративов, сообщило 29 декабря мариупольское издание 0629.com.ua со ссылкой на свои источники в компании

СМИ утверждает, что запрет на новогодние корпоративы был наложен как в центральном офисе в Киеве, так и по всем региональным отделениям. «Метинвест» Ахметова балансирует на грани © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Это связано с кризисом, сокращениями на предприятиях. Маленькими группами сотрудники, конечно, собирались, но это было уже не так глобально, как в прошлые годы Метинвест гулял», — рассказал один из сотрудников компании.

Ранее сообщалось, что запрет на корпоративы в канун Нового года был наложен и в Службе безопасности Украины директивой ее главы Ивана Баканова. Официальной причиной были названы риски утечек порочащей сотрудников спецслужбы информации.