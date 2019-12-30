СМИ утверждает, что запрет на новогодние корпоративы был наложен как в центральном офисе в Киеве, так и по всем региональным отделениям.
«Это связано с кризисом, сокращениями на предприятиях. Маленькими группами сотрудники, конечно, собирались, но это было уже не так глобально, как в прошлые годы Метинвест гулял», — рассказал один из сотрудников компании.
Ранее сообщалось, что запрет на корпоративы в канун Нового года был наложен и в Службе безопасности Украины директивой ее главы Ивана Баканова. Официальной причиной были названы риски утечек порочащей сотрудников спецслужбы информации.