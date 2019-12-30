Участники мероприятия потребовали от губернатора региона Максима Куцего не допустить продажи одной из старейших европейских киностудий.
Они утверждают, что Ткаченко последние 13 лет является одним из акционеров Одесской киностудии. В эти дни в судах рассматривается иск, по которому этот представитель «Слуги народа» пытается добиться перехода всей студии под свой контроль.
Киношники опасаются, что в случае такого исхода под застройку пойдут 6 гектаров земли, а также 13 гектаров склонов, и застроены они будут отнюдь не съемочными павильонами, а торговыми и бизнес-центрами.
«Он (акционер — ред.) владеет киностудией, а остальная часть — государства. Нет финансирования. Инвестор денег не дает, государство тоже. Остаётся только следить, чтобы она не умерла. Ресурсов нет. Должны прийти инвесторы. Ткаченко был председателем комиссии, где приняли решение о снятии моратория [на приватизацию]. Он фактически выставил на продажу самому себе, он первый претендент на покупку контрольного пакета акций», — рассказал режиссер Александр Таран.
Одесская киностудия ведет свою историю с 1907 года. На настоящий момент ей совместно владеют государство и ООО «Новая киностудия».