Украинские деятели кино выразили опасения, что попытка совладельца Одесской киностудии, экс-главы канала «1+1» и депутата от «Слуги народа» Александра Ткаченко завладеть государственным пакетом акций киностудии приведет к ее ликвидации. Свою позицию они озвучили на акции, прошедшей на днях, сообщил «Таймер»

Участники мероприятия потребовали от губернатора региона Максима Куцего не допустить продажи одной из старейших европейских киностудий. Законопроект Потураева—Ткаченко. Приватизация истины на Украине по указу Зеленского © Facebook, Никита Потураев | Перейти в фотобанк

Они утверждают, что Ткаченко последние 13 лет является одним из акционеров Одесской киностудии. В эти дни в судах рассматривается иск, по которому этот представитель «Слуги народа» пытается добиться перехода всей студии под свой контроль.

Киношники опасаются, что в случае такого исхода под застройку пойдут 6 гектаров земли, а также 13 гектаров склонов, и застроены они будут отнюдь не съемочными павильонами, а торговыми и бизнес-центрами.

«Он (акционер — ред.) владеет киностудией, а остальная часть — государства. Нет финансирования. Инвестор денег не дает, государство тоже. Остаётся только следить, чтобы она не умерла. Ресурсов нет. Должны прийти инвесторы. Ткаченко был председателем комиссии, где приняли решение о снятии моратория [на приватизацию]. Он фактически выставил на продажу самому себе, он первый претендент на покупку контрольного пакета акций», — рассказал режиссер Александр Таран.

Одесская киностудия ведет свою историю с 1907 года. На настоящий момент ей совместно владеют государство и ООО «Новая киностудия».