Одесские волонтеры нашли девочку Настю, которая жила одна посреди стихийной свалки у теплотрассы на Судостроительной улице, и передали ее в дом ребенка. Об этом 29 декабря сообщает «Думская»

Каждый пятый ребенок на Украине страдает от сексуального насилия © Ben Pearce / flickr сказала волонтер Наталья Самохина.

По словам главврача дома ребенка №1, куда доставили девочку, Валентины Карташовой, после жизни в таких условиях девочка находится в тяжелом эмоциональном состоянии.

Она рассказала, что малышка раньше жила в доме ребенка, однако биологический отец установил отцовство и забрал ее.

«Очень не хотелось отдавать, как чувствовали, но исполняли закон. Слава богу, что она хоть жива. Сейчас она в шоке. После карантинных мероприятий и обследования пойдет к сверстникам», — сказала Карташова.

Она добавила, что намерена приложить все усилия, чтобы лишить отца родительских прав.

«Малышке годика три, думаю. Ужас», «Как же так? Люди видели девочку в шалаше из тряпок и не сообщили ни в полицию, ни в социальные службы? Люди, нельзя так! Даже представить тяжело, что пережил этот ребёнок», «Этот "отец" забрал ребёнка из интерната для того, чтобы бомжевать? По нему тюрьма плачет!», «И почему свалка находится посреди города? Почему городские власти это допустили?», «Если бы это была бедная собачка, то зоошиза давно бы подняла вой, стали бы собирать деньги, садить в тюрьму всех причастных, трубить на весь мир, обличать, срывать покровы. А тут всего лишь человеческий детеныш, никому и дела нет», — возмутились пользователи сети.