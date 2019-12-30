Принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания грозит массовым нарушением прав верующих и изъятием храмов у канонической церкви, как это уже происходило ранее на Украине. Об этом говорится в патриаршем и синодальном послании, которое 30 декабря опубликовали на сайте Московского патриархата

Парламент Черногории принял спорный закон о свободе вероисповедания © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк отмечается в послании.

Архиереи РПЦ напомнили, что все это уже можно было наблюдать на примере Украины, где были приняты подобные законы и где вмешательство политиков в вопросы устроения церковной жизни «не смогло поколебать духовную твердыню канонической Церкви и отвратить от нее народ Божий».

В то же время атака на каноническую церковь на Украине нанесла этой стране «незаживающие раны братоубийственной вражды», и такие же последствия грозят и Черногории.

«Это не просто внешнее сходство — в обеих странах на самом деле осуществляется один и тот же замысел, родившийся далеко за их пределами», — добавил Синод.

На прошлой неделе скупщина (парламент) Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердила закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.