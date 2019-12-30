Пятнадцатилетняя девушка уже несколько дней находится в травматологии. У нее диагностировали гематому под глазом, трещину в челюсти и многочисленные ушибы.
«Настя начала меня сначала бить по щекам и за волосы таскать, бросила меня на землю. Потом Аня села на меня и начала кулаками по голове бить и смеялась», — рассказала пострадавшая.
После избиения Оле кухонным ножом отрезали волосы.
Ей удалось вырваться и убежать к вахтерше на первый этаж. Она дала девочке успокоительное, но медиков или полицию решила не вызывать.