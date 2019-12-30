В Винницкой области девушки-подростки два часа пытали свою сверстницу - Ольгу, ей отрезали волосы. Об этом 28 декабря сообщает ТСН

Во Львовской области четверо мужчин жестоко избивали и пытали лесника © Simon Peter Tiu / flickr

«Настя начала меня сначала бить по щекам и за волосы таскать, бросила меня на землю. Потом Аня села на меня и начала кулаками по голове бить и смеялась», — рассказала пострадавшая.

После избиения Оле кухонным ножом отрезали волосы.

Ей удалось вырваться и убежать к вахтерше на первый этаж. Она дала девочке успокоительное, но медиков или полицию решила не вызывать.