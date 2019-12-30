Он пояснил, что Киев согласился отдать беркутовцев ради того, чтобы вернуть украинских военнослужащих, плененных во время боев.
«Если бы они остались, мы бы не получили наших разведчиков, не получили бы ребят, которые были в Дебальцево», — сказал он.
Зеленский заявил, что обменял бы даже 100 бывших бойцов, но, по его словам, это условие обмена никак не повлияет на расследование «дела Майдана».
Киев и ЛДНР приступили к большому обмену пленными возле Горловки в воскресенье, 29 декабря. Формула составила «123 на 76». В числе переданных Донбассу — бывшие бойцы спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.