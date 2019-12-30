Решение включить в список на обмен удерживаемыми лицами с республиками Донбасса бывших бойцов отряда «Беркут», участвовавших в событиях на Майдане, было политическим. Об этом 29 декабря заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече освобожденных украинцев, трансляция его речи велась в Facebook Офиса президента

«Это большая победа». Зеленский осуществил новый обмен пленными © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Если бы они остались, мы бы не получили наших разведчиков, не получили бы ребят, которые были в Дебальцево», — сказал он.

Зеленский заявил, что обменял бы даже 100 бывших бойцов, но, по его словам, это условие обмена никак не повлияет на расследование «дела Майдана».

Киев и ЛДНР приступили к большому обмену пленными возле Горловки в воскресенье, 29 декабря. Формула составила «123 на 76». В числе переданных Донбассу — бывшие бойцы спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.