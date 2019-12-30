Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев появился в своей программе на телеканале «Россия 1» в желтом жилете в поддержку журналистов Sputnik Эстония

Москалькова попросила эстонского омбудсмена обеспечить права журналистов Sputnik Эстония © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Мария Захарова провела брифинг в желтой жилетке, присоединившись к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония.

«В знак солидарности Мария Захарова предстала в жилетке Sputnik. И я сейчас тоже», — сказал Киселев в эфире программы «Вести недели».

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский запустил флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония. Символом флэшмоба #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано «Got You Covered!» («Положись на нас!») и желтая жилетка.

К акции уже присоединились член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — международным информационным агентством «Россия сегодня». В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.