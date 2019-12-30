«Исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным», — сказала Захарова.
По ее словам, в Москве понимают, «какое влияние Лондон оказывает в медийной сфере на Эстонию».
«Журналистские объединения Эстонии находятся в каком-то странном взаимодействии с теми структурами, которые финансируются из Британии и готовят доклады на предмет того, как противостоять российской информационной угрозе… Нужно понимать, откуда ветер дует, и ветер дует бесконечно с Туманного Альбиона», — пояснила Захарова.
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — международным информационным агентством «Россия сегодня». В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. К акции уже присоединились гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.