Украинский лидер пожал руку каждому освобожденному. Кроме Зеленского к самолету, в котором прилетели украинцы, подошли их родственники.
Также Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за договоренности по обмену пленными. Он сообщил, что в рамках обмена свободу получил 81 украинец: 76 из них прилетели в Киев, еще шестеро остаются с семьями на неконтролируемых властями Украины территориях.
«Если они захотят переехать сюда, мы обеспечим их всем необходимым», — сказал глава государства.
Это первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и ЛДНР. Предыдущий состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «233 на 73».