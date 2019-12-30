Президент Украины Владимир Зеленский встретил в аэропорту Борисполь граждан, освобожденных в рамках обмена с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Об этом 29 декабря сообщает «Украинская правда»

«Обмен стал признанием Киевом республик Донбасса» - Баширов © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Также Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за договоренности по обмену пленными. Он сообщил, что в рамках обмена свободу получил 81 украинец: 76 из них прилетели в Киев, еще шестеро остаются с семьями на неконтролируемых властями Украины территориях.

«Если они захотят переехать сюда, мы обеспечим их всем необходимым», — сказал глава государства.

Это первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и ЛДНР. Предыдущий состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «233 на 73».