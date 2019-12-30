Иногда случается так, что политики проигрывают переговоры уже после того, как они проходят относительно успешно. То же самое получилось у президента Украины Владимира Зеленского с нормандским саммитом по Донбассу в Париже. Об этом рассказал политический консультант Дмитрий Джангиров в недавнем интервью Ukrlife.TV

Джангиров объяснил, что стало бы с восставшим Донбассом, если бы его возглавил Азаров © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Ангелу Меркель (ранее говорившую об эластичности «Минска»), а получилось так, что эта инициатива исходила полностью с его стороны.

Кроме того, по его мнению, дипломатическим провалом стало то, что официальный Киев поблагодарил США за введение санкций в отношении «Северного потока — 2», в строительстве которого участвуют немецкие компании.

«Спасибо, говорят немцы, но это же наши компании. То есть головой вообще никто не думает. Ну сманеврируйте как-то. Офис президента, министры и еще кто-то упустили прекрасный шанс промолчать», — подчеркнул Джангиров.

Также, указал политолог, странными выглядели слова нового представителя Киева на переговорах в Минске Алексея Резникова, который заявил, что для украинской стороны было привычно изменить проект итогового коммюнике.

На самом деле, подытожил специалист, на мероприятиях такого формата позиции сторон подготавливаются заранее, и если Киев все же хотел что-то скорректировать, то подобное признание также выглядит дипломатическим провалом.