На Нормандском саммите президенту Украины Владимиру Зеленскому был послан сигнал о том, что его главными врагами являются представители праворадикальных группировок, а не люди с Юго-Востока. Об этом рассказал руководитель Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в недавнем интервью Ukrlife.TV

Кость Бондаренко рассказал о «потураевщине», которая хуже пропагандистов Порошенко © Facebook, Никита Потураев

Более того, по его словам, серьезный сигнал был послан также кукловодам этих националистов из числа бывшего руководства СБУ во главе Василием Грицаком и руководителям департаментов, которые сформировали из них целые боевые группы.

Урегулирование донбасского конфликта будет зависеть в том числе от того, добавил политолог, захотят ли США использовать его в качестве давления на Россию и Европу, либо же сочтут нужным прекращать боевые действия и реинтегрировать его в состав Украины.