«Его главный враг — радикалы разных мастей, националисты, которые не дают возможности выполнять Минские соглашения. И через три дня после этого случился серьезный удар по имиджу националистов», — указал эксперт.
Более того, по его словам, серьезный сигнал был послан также кукловодам этих националистов из числа бывшего руководства СБУ во главе Василием Грицаком и руководителям департаментов, которые сформировали из них целые боевые группы.
Урегулирование донбасского конфликта будет зависеть в том числе от того, добавил политолог, захотят ли США использовать его в качестве давления на Россию и Европу, либо же сочтут нужным прекращать боевые действия и реинтегрировать его в состав Украины.