«Я бы сказал, что это конец формирования Украины как «Антироссии». Потому что изначально было понятно, что из этого ничего не получится. Кроме удовольствия для политических сил, представляющих около 8% населения», — подчеркнул эксперт.
Более того, по его словам, можно долго перечислять потери, которые понесла Украина за последние пять лет этого позиционирования, однако прибыль из этого извлекли только внешние игроки.
Теперь, пояснил Землянский, странам необходимо выстраивать партнерские отношения со взаимными обязательствами и неся по ним ответственность, прекратив оценивать их по системе «зрада-перемога».
При этом, добавил специалист, вопрос о газовом транзите никак не пересекается с вопросом об урегулировании донбасского конфликта, как не пересекаются с газовым контрактом санкции против «Северного потока — 2».