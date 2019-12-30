Заключенные между Киевом и Москвой газовые соглашения свидетельствуют о том, что Украина постепенно перестает позиционировать себя как антироссийское государство. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Валентин Землянский в недавнем интервью Ukrlife.TV

Страшный сон для «Нафтогаза». Землянский о том, что будет, если «Газпром» придет на Украину © Facebook Валентина Землянского

Более того, по его словам, можно долго перечислять потери, которые понесла Украина за последние пять лет этого позиционирования, однако прибыль из этого извлекли только внешние игроки.

Теперь, пояснил Землянский, странам необходимо выстраивать партнерские отношения со взаимными обязательствами и неся по ним ответственность, прекратив оценивать их по системе «зрада-перемога».

При этом, добавил специалист, вопрос о газовом транзите никак не пересекается с вопросом об урегулировании донбасского конфликта, как не пересекаются с газовым контрактом санкции против «Северного потока — 2».