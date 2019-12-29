«Это желанный пример реализации одной из мер, согласованных на Нормандском саммите 9 декабря. Европейский союз ожидает, что все стороны будут продолжать наращивать этот импульс. Работа по осуществлению мер, согласованных на Саммите, должна продолжаться», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Европейский союз также подтвердил поддержку работе в нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы и подчеркнул важность выполнения Минских соглашений в полном объеме, включая постоянное прекращение огня.
«Это — единственный способ достичь устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Европейский Союз по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — также говорится в сообщении.