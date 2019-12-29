Европейский Союз назвал состоявшийся в воскресенье в Донбассе обмен «желанным примером» реализации достигнутых на Нормандском саммите договоренностей. Говорится в заявлении представителя Внешней Дипломатической службы ЕС, распространенного в воскресенье, 29 декабря

«Это желанный пример реализации одной из мер, согласованных на Нормандском саммите 9 декабря. Европейский союз ожидает, что все стороны будут продолжать наращивать этот импульс. Работа по осуществлению мер, согласованных на Саммите, должна продолжаться», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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«Это — единственный способ достичь устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Европейский Союз по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — также говорится в сообщении.