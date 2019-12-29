Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре дали позитивную оценку состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных», сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 29 декабря
«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных», — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.
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