Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре дали позитивную оценку состоявшемуся в Донбассе обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных», сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 29 декабря

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