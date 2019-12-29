В рамках обмена на Украину вернулись 12 военных и 64 гражданских – СБУ
В рамках обмена на Украину вернулись 12 военных и 64 гражданских – СБУ
© РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.

 