Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал договоренности России и Украины по газу «выбором между плохим и очень плохим». Об этом он сказал в интервью программе «Вести недели» на канале Россия-1 в воскресенье, 29 декабря

«Выбор такой между плохим и очень плохим. 2,9 миллиардов долларов США для "Газпрома", для нашей страны — тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо», — заявил он.

В Вене начался процесс подписания документов по транзиту газа © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение между правительством Украины и «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в $7,4 млрд.