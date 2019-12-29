Осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов считает несправедливым состоявшийся в воскресенье обмен пленными между Киевом и Донбассом. Он заявил об этом 29 декабря в посте на своей странице в Facebook

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Проблема не только в том, что Украина лишается «обменного фонда» продолжил режиссер, а в том, что для нового возвращения своих «заложников» Киев будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом, что, на его взгляд, лишает страну справедливости.

Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы, которая готовила теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Впоследствии он вернулся на Украину в сентябре по итогам взаимного обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

По мнению публициста Егора Холмогорова, ценность Сенцова для украинской власти состояла лишь в том, чтобы позиционировать его в качестве «жертвы» Кремля, а сейчас его может ждать судьба Надежды Савченко, с которой до сих пор не сняли обвинения в подготовке теракта.