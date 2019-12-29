Севастополец Степан Резуник, задержанный украинскими силовиками по подозрению в участии в крымском народном ополчении, возвращается домой после обмена пленными в Донбассе. Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредставе Крыма при президенте РФ Александр Молохов 29 декабря в комментарии РИА Новости

«Будем надеяться, что Новый год Степан уже встретит в родном городе вместе с женой и своей дочкой Варенькой, это будет лучший новогодний подарок, который я когда-либо видел», — Молохов.

По его словам, решающую роль в освобождении севастопольца сыграли усилия главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Резуник был задержан в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска «Каланчак» Херсонской области. Мужчину подозревали в участии в незаконных вооруженных формированиях, ему грозило до восьми лет тюрьмы. В начале октября Резуник был выпущен из СИЗО под залог, ему предстоял ряд судебных заседаний.