США будут постепенно уходить из Украины, поскольку они выжали из нее все, что можно. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Валентин Землянский в недавнем интервью Ukrlife.TV, комментируя ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток-2» и санкций Вашингтона против него

Страшный сон для «Нафтогаза». Землянский о том, что будет, если «Газпром» придет на Украину © Facebook Валентина Землянского

Украина, продолжил специалист, пока еще остается удобным плацдармом, при помощи которого США удается создавать проблемы России и Евросоюзу, однако скоро Вашингтон будет переключать свое внимание на другие регионы.

«У нас есть вопросы по Сирии, очень большая неопределенность на Ближнем Востоке, Ираком, Ираном тоже нужно заниматься. Нам сейчас не до этого. Тем более, что США выгоднее дружить с Россией против Китая, а не воевать с обоими», — отметил Землянский.

При этом, по его мнению, глобальная политика не выстраивается в один момент, задачи не решаются при помощи каких-то больших сделок, так что все эти процессы будут происходить постепенно.