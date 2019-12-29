«Все, что можно было выжать из шахматной фигуры, которую США поставили на клетку под названием «Украина», они выжали за эти пять лет. И стоило им это недорого. Пять млрд долларов — это немного для такой экономики. Убирать фигуру — непринято. Уходить будут постепенно», — пояснил эксперт.
Украина, продолжил специалист, пока еще остается удобным плацдармом, при помощи которого США удается создавать проблемы России и Евросоюзу, однако скоро Вашингтон будет переключать свое внимание на другие регионы.
«У нас есть вопросы по Сирии, очень большая неопределенность на Ближнем Востоке, Ираком, Ираном тоже нужно заниматься. Нам сейчас не до этого. Тем более, что США выгоднее дружить с Россией против Китая, а не воевать с обоими», — отметил Землянский.
При этом, по его мнению, глобальная политика не выстраивается в один момент, задачи не решаются при помощи каких-то больших сделок, так что все эти процессы будут происходить постепенно.