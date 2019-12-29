Одесский горсовет выделил единовременные пособия семьям погибших и пострадавших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 28 декабря, в субботу

«В исполнение распоряжения Одесского городского председателя от 10 декабря 2019 года № 1179 семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 4 декабря 2019 года в здании №25 на ул. Троицкой, предоставлена одноразовая материальная помощь. В частности, 15 семьям погибших выплачено по 120 тысяч гривен (314 тыс. руб. — Ред.) на одну семью с учетом стоимости ритуальных услуг, которая переведена исполнителям услуг», — говорится в сообщении.

Полиция считает, что пожар в Одесском колледже случился не из-за поджога © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, за счет средств городского бюджета оказана помощь на проведение оперативного лечения на общую сумму 130 тысяч гривен (340,6 тыс. руб)» Владимиру Виродову — мужу погибшей во время пожара заместителя директора Института морской биологии Галины Иванович.