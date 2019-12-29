«В исполнение распоряжения Одесского городского председателя от 10 декабря 2019 года № 1179 семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 4 декабря 2019 года в здании №25 на ул. Троицкой, предоставлена одноразовая материальная помощь. В частности, 15 семьям погибших выплачено по 120 тысяч гривен (314 тыс. руб. — Ред.) на одну семью с учетом стоимости ритуальных услуг, которая переведена исполнителям услуг», — говорится в сообщении.
Также известно, что жене погибшего спасателя ГСЧС Сергея Шатохина оказана помощь на общую сумму 130 тыс. грн (340,6 тыс. руб).
Кроме того, за счет средств городского бюджета оказана помощь на проведение оперативного лечения на общую сумму 130 тысяч гривен (340,6 тыс. руб)» Владимиру Виродову — мужу погибшей во время пожара заместителя директора Института морской биологии Галины Иванович.