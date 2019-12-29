Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что Донецкая и Луганская народные республики, по предварительным данным, передадут Киеву 80 человек в рамках обмена. При этом число лиц может меняться. Она сообщила об этом в своем Telegram-канале 29 декабря

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«Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации», — написала Денисова.

Ранее в ДНР заявляли о готовности передать Киеву 55 человек, забрать планируют 87 своих сторонников. В ЛНР сообщали, что готовы передать до 30 человек.