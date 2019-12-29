В воскресенье в районе подконтрольного ДНР города Горловка проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса. Это первый обмен пленными за два года.
«Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли три автобуса с нашими согражданами. Они пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификации», — написала Денисова.
Ранее в ДНР заявляли о готовности передать Киеву 55 человек, забрать планируют 87 своих сторонников. В ЛНР сообщали, что готовы передать до 30 человек.