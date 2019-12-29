Ранее в воскресенье стартовал обмен пленными между Киевом и восставшим Донбассом воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе КПВ «Горловка — Майорское».
«Восемьдесят процентов лиц, которых Украина передает, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие», — отметила правозащитник.
По ее сведениям, Донецк готов отдать украинской стороне 55 человек, а Киев — 87, но окончательные цифры будут известны по итогам верификации, так как около 20 человек отказываются от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.
Омбудсмен добавила, что 80% лиц, которых Киев собирается передать Донбассу, не являются жителями ДНР/ЛНР.