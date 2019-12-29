«В эти минуты в Майорске Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на родину», — сообщила Денисова.
Начало процесса обмена подтвердил также офис президента Украины.
«В Донецкой области на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц», — говорится в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном в Facebook.
В воскресенье в районе подконтрольного ДНР города Горловка проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса. Это первый обмен пленными за два года.