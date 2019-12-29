Омбудсмен Украины Людмила Денисова подтвердила начало процесса обмена пленными между Донбассом и Киевом. Об этом написала в своем Telegram-канале в воскресенье, 29 декабря

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